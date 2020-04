Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une volonté forte affichée par Choupo-Moting ?

Publié le 18 avril 2020 à 13h15 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Éric Maxim Choupo-Moting semble avoir les idées claires sur son avenir.

Arrivé à la surprise générale, Éric Maxim Choupo-Moting devrait quitter le Paris Saint-Germain au cours des prochains mois. Il est en effet en fin de contrat et Leonardo ne semble absolument pas compter sur lui. Le Camerounais ne devrait pas se voir proposer une prolongation, mais pourrait notamment rebondir en Italie. Plusieurs clubs transalpins ont en effet été liés à l’attaquant du PSG, come Lecce, mais c’est le Torino qui tiendrait actuellement la corde.

L’Espagne ou l’Italie pour Choupo-Moting