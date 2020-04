Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Icardi totalement relancé ?

Publié le 18 avril 2020 à 9h45 par A.C.

L’avenir de Mauro Icardi, actuellement prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain, pourrait prendre une nouvelle tournure.

On pensait que Leonardo allait rapidement lever son option d’achat, mais désormais, Mauro Icardi semble s’éloigner inexorablement du Paris Saint-Germain. La presse italienne évoque de plus en plus la possibilité de voir Icardi retrouver l’Inter, au terme de son prêt au PSG. Mais pour aller où ? Longtemps, la Juventus semblait l’attendre les bras ouverts, mais un nouveau club semble désormais tenir la corde.

Attention à l'Atlético de Madrid !