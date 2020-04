Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cela va chauffer entre le PSG et la Juventus...

Publié le 18 avril 2020 à 4h30 par T.M.

Le mercato estival approche à grands pas. Et entre le PSG et la Juventus, les affaires pourraient être nombreuses.

Gianluigi Buffon, Adrien Rabiot et Blaise Matuidi ont actuellement le point d’avoir joué pour le PSG et la Juventus. Une liste qui pourrait prochainement s’agrandir et pas qu’un peu. En effet, cet été, les deux clubs pourraient multiplier les affaires. Alors que le deal entre Kurzawa et De Sciglio avait capoté cet hiver, les opérations pourraient être menées à leur terme. A commencer bien évidement par Mauro Icardi quo cristallise de nombreuses attentions. Actuellement au PSG, l’Argentin pourrait filer à la Juventus dans quelques mois.

L’axe Paris-Turin !

Entre le PSG et la Juventus, on discuterait donc de Mauro Icardi. Une idée serait que Leonardo achète l’Argentin avant de l’envoyer à Turin dans une opération où pourrait figurer d’autres joueurs. Miralem Pjanic, Douglas Costa ou Mattia De Sciglio pourraient ainsi eux filer à Paris. Mais les affaires pourraient ne pas s’arrêter là. En effet, Leonardo apprécierait aussi grandement le profil de Merih Demiral, qui pourrait venir succéder à Thiago Silva. Un dossier où c’est Leandro Paredes qui pourrait cette fois faire le chemin inverse. Et il ne faut aussi pas oublier Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, déjà annoncé dans le viseur de la Juventus, qui arrivent en fin de contrat au PSG.