Mercato - PSG : Pour la succession de Navas, ce sera 45M€ !

Publié le 17 avril 2020 à 22h15 par Th.B.

Le PSG penserait à André Onana pour prendre la succession de Keylor Navas. Pour s’attacher les services de l’international camerounais, le club de la capitale devra débourser un joli chèque.

Ces derniers jours, L’Équipe a révélé que le PSG aurait rouvert le dossier André Onana. Toujours en quête d’un gardien susceptible de prendre à terme la place de Keylor Navas (33 ans) dans les buts parisiens, la direction sportive du PSG songerait donc entre autres au portier de l’Ajax Amsterdam, en plus de Gianluigi Donnarumma, le Camerounais se voyant bien évoluer au PSG. Cependant, hormis la concurrence du FC Barcelone, le champion de France devra surmonter un autre obstacle, de nature financier.

L’Ajax attendrait entre 40 et 45M€ pour Onana !