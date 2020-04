Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un joli coup pour la succession de Navas !

Publié le 13 avril 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 13 avril 2020 à 8h20

Bien que très convaincant depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l'été dernier, Keylor Navas n'est plus tout jeune et ne représente plus l'avenir du club de la capitale à long terme. Une situation qui pousse Leonardo à anticiper sa succession. Et un nom se détache : André Onana.

L'été dernier, Leonardo a rapidement du se mettre au travail afin de résoudre un vieux problème du PSG version QSI : le poste de gardien de but. De retour au poste de directeur sportif, le Brésilien a ainsi recruté Keylor Navas pour 15M€ en provenance du Real Madrid, Alphonse Areola faisant le chemin inverse, tandis que pour assurer le rôle de doublure du Costaricien, Sergio Rico est arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Mais bien que depuis le début de saison ce duo fonctionne très bien, Leonardo a conscience que Keylor Navas, du haut de ses 33 ans, ne représente pas l'avenir du PSG sur le long terme. Dans cette optique, il est déjà au travail pour dénicher le futur gardien de but du PSG.

Onana est très intéressé par le PSG