Mercato - PSG : Un terrible coup dur se profile pour Leonardo...

Publié le 13 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que l'optimisme était de mise ces derniers mois concernant la signature du premier contrat professionnel, la situation d'Adil Aouchiche aurait sérieusement évolué.

La situation d'Adil Aouchiche ne passe pas inaperçue sur le marché. Considéré comme un grand espoir du football français, le milieu offensif de 17 ans n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG ce qui représente une grande opportunité que de nombreux clubs ne souhaitent pas laisser filer. Notamment en Ligue 1. Ainsi, alors que l'optimisme régnait au sein du club de la capitale ces derniers mois, la situation a évolué au point que tout serait bien plus compliqué dans ce dossier.

La Ligue 1 à fond sur Aouchiche