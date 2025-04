Crise à l'OM : Le coupable, c'est lui !

Amadou Diawara

L'OM de Pablo Longoria est en pleine crise depuis quelques semaines. En effet, le club phocéen a perdu quatre de ses cinq derniers matchs. Interrogé sur la mauvaise passe de l'OM, Rolland Courbis a annoncé que Roberto De Zerbi était responsable, mais qu'il n'était pas le seul à l'être.

Avant la 27ème journée de Ligue 1, l'OM était le dauphin du PSG. Toutefois, le club présidé par Pablo Longoria a perdu sa deuxième place à la suite de sa défaite à Reims (3-1). Classé troisième du championnat de France, l'OM est tombé dans un piège, sachant que le club emmené par Samba Diawara était sur une très mauvaise série. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Rolland Courbis.

«Il est aussi responsable des victoires»

« Avec le recul, comment analysez-vous la défaite de l’OM à Reims (3-1) ? Il y a un excès d’exagération dans tout ce que j’entends. Ce n’est pas la première fois qu’il y a des matches difficiles à analyser et à comprendre, surtout après une coupure internationale de 15 jours. Je ne parle même pas de ce qui s’est passé pour notre ami Adrien Rabiot avec les banderoles (au Parc des Princes). Rencontrer Reims, là-bas, qui était sur 5 défaites en 6 matches, que ce soit un match piège, c’est normal. Ce qui est embêtant, c’est qu’il vient se rajouter à 3 défaites... sur 4 matches », a déclaré Rolland Courbis, ancien coach de l'OM, lors d'un entretien accordé à La Provence.

«Il ne faut pas s’attaquer qu’au coach»

Au cours du même entretien, Rolland Courbis a pointé du doit Roberto De Zerbi, alors que l'OM est à la peine ces dernières semaines, mais il estime que le coach italien n'est pas le seul fautif. « Roberto De Zerbi est-il le responsable des mauvais résultats actuels de son équipe ? On se demande s’il est responsable des 4 défaites en 5 matches : Oui, peut-être. Mais il est aussi responsable des victoires, des nuls et de la 3e place qui est quelque chose de satisfaisant. Dans la saison de l’OM il y a eu de bonnes choses, des moyennes et des moins bonnes. Mais il ne faut pas s’attaquer qu’au coach », a-t-il conclu.