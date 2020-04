Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir d'Icardi ?

Publié le 13 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Prêté avec option d'achat par l'Inter Milan l'été dernier, Mauro Icardi pourrait bien quitter le PSG cet été. Mais alors que la Juventus semblait être une option, cette piste se refroidit pour l'Argentin.

Auteur d'une première partie de saison très aboutie, Mauro Icardi a finalement perdu sa place de titulaire à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain. Par conséquent, alors que le club de la capitale dispose d'une option d'achat fixée à 70M€ pour cet été, le PSG pourrait décidait de ne pas conserver l'attaquant argentin dont le nom circule avec insistance du côté de la Juventus. Mais à en croire Fabrizio Romano, cette piste se refroidit..

La piste Juventus se refroidit pour Icardi