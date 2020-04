Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Koulibaly facilité par... un joueur du LOSC ?

Publié le 12 avril 2020 à 18h15 par A.D.

Pour assurer la succession de Thiago Silva, le PSG pourrait se jeter sur Kalidou Koulibaly cet été. Afin de pallier le possible départ de son défenseur sénégalais, le Napoli pourrait se tourner vers Adama Soumaoro.

Adama Soumaoro pourrait débloquer le dossier Koulibaly. En fin de contrat à l'issue de la saison, Thiago Silva serait de plus en plus proche de quitter le PSG. Pour remplacer son capitaine, Leonardo aurait déjà identifié plusieurs pistes, et en particulier celle menant à Kalidou Koulibaly. Alors qu'il pourrait perdre son défenseur central, Gennaro Gattuso, le coach du Napoli, aurait déjà trouvé son successeur. Et il appartiendrait au LOSC.

Adama Soumaoro le digne héritier de Kalidou Koulibaly ?