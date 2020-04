Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En fin de contrat, il pourrait rejoindre José Mourinho !

Publié le 13 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du Borussia Dortmund ou encore de Manchester United, Thomas Meunier pourrait quitter le PSG à la fin de son contrat pour s’engager avec Tottenham. José Mourinho aurait un plan pour attirer le Belge dans le nord de Londres.

Thomas Meunier est en fin de contrat avec le PSG cet été, et sauf énorme retournement de situation, il ne devrait pas prolonger son aventure parisienne commencée en 2016. Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 5 avril, aucun accord ne serait établi entre le Borussia Dortmund et Meunier en marge de la saison prochaine. Ce qui signifie que tout reste encore à faire pour son prochain challenge. De quoi donner des idées à Manchester United, à la recherche d’un concurrent pour Aaron Wan-Bissaka et surtout à Tottenham où Meunier serait attendu par José Mourinho.

Mourinho voudrait Thomas Meunier !