Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi pourrait jouer un sale tour à Edinson Cavani !

Publié le 18 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que Diego Simeone aurait eu la ferme intention de recruter Edinson Cavani lors du mercato hivernal, l’entraîneur de l’Atletico Madrid serait désormais sous le charme de son compère d’attaque au PSG, à savoir Mauro Icardi.

C’était l’un des grands feuilletons du mercato hivernal. À six mois de la fin de son contrat au PSG, Edinson Cavani semble avoir déchaîné les passions en Europe. Chelsea ou encore Manchester United se seraient penchés sur sa situation, mais c’est bien l’intérêt de l’Atletico Madrid qui a fait le plus parler et qui aurait été l’option privilégiée du clan Cavani. Les dirigeants rojiblanco auraient même tenté de faire affaire avec le PSG, mais se sont heurtés aux exigences financières fixées par la direction sportive du club de la capitale, forçant les Colchoneros à fermer le dossier. Ces dernières semaines, la volonté de Cavani resterait inchangée, il prévoirait de s’engager libre de tout contrat avec l’Atletico cet été, mais la situation pourrait avoir changée.

Icardi à l’Atletico à la place de Cavani ?