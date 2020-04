Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour au Barça ? Iniesta en rajoute une couche !

Publié le 17 avril 2020 à 15h00 par A.D.

Lors de l'été 2018, Andrés Iniesta a quitté son club de coeur pour rejoindre le Japon et le Vissel Kobe. Lorsqu'il aura tiré sa révérence, le milieu de terrain de 35 ans voudrait à tout prix faire son retour au FC Barcelone.

Andres Iniesta a déjà les idées claires pour sa retraite sportive. Alors qu'il a fait le plus grand bonheur du FC Barcelone, le milieu de terrain de 35 ans a fait ses valises à l'été 2018 pour rejoindre le Japon. Pensionnaire du Vissel Kobe depuis bientôt deux saisons, Andres Iniesta veut jouer le plus longtemps possible avant de faire son retour au Barça.

«Quand cela se terminera, j'adorerai revenir au Barça»