Mercato - PSG : L’appel du pied de Nenê pour Thiago Silva...

Publié le 17 avril 2020 à 12h15 par T.M.

Aujourd’hui à Fluminense, Nenê, ancien joueur du PSG, n’est pas contre une arrivée de Thiago Silva à ses côtés.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Leonardo s’est rapproché de Thiago Silva pour une prolongation au PSG. Mais cette offre sera-t-elle à la hauteur des attentes du capitaine parisien ? Il ne serait donc pas exclu que le Brésilien parte à la fin de son contrat d’ici quelques mois. A 35 ans, Thiago Silva ouvrirait alors un nouveau chapitre dans sa carrière. Et alors qu’il a été question d’un possible retour au Milan AC, le joueur de Thomas Tuchel a aussi ouvert la porte à Fluminense, son ancien club. Un scénario qui déplairait pas à Nenê, ancien du PSG et qui évolue aujourd’hui au sein du club brésilien.

« Il serait accueilli les bras ouverts »