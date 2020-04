Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour au Barça ? La réponse d’Iniesta !

Publié le 7 avril 2020 à 14h00 par La rédaction

Interrogé sur un possible retour au FC Barcelone, Andrés Iniesta entend bien poursuivre sa carrière au Vissel Kobe où il est sous contrat jusqu’en janvier 2021.

Parti en juillet 2018, Andrés Iniesta a laissé un grand vide au FC Barcelone. Présent depuis le début de sa carrière en Catalogne, le milieu de terrain a été de tous les grands succès récents du FC Barcelone (vainqueur de la Ligue des champions en 2006, 2009, 2011, 2015 et champion d’Espagne à neuf reprises). Après des années de bons et loyaux services, Iniesta a tout de même décidé de se rendre au Japon où il s’est engagé avec le Vissel Kobe jusqu’en janvier 2021. Mais son nom n'a pas été oublié au FC Barcelone et selon la presse espagnole, un retour lors du dernier mercato hivernal aurait été envisagé. Interrogé sur le sujet, Andrés Iniesta n'a pas apporté de réponse claire.

« J’ai un contrat jusqu'en 2021 et je suis très motivé par le désir de rejouer »