Mercato - PSG : L’avenir de Choupo-Moting est déjà tout tracé !

Publié le 21 mars 2020 à 5h15 par Th.B.

Contractuellement lié au PSG jusqu’à la fin de la saison, Eric-Maxim Choupo-Moting ne devrait pas prolonger son contrat et aurait des chances de s’engager avec un club de Serie A.

Edinson Cavani, Thomas Meunier, Thiago Silva… Ces trois joueurs auraient de fortes chances de quitter le PSG en fin de saison, moment où leurs contrats respectifs arriveront à expiration. Eric-Maxim Choupo-Moting se trouve dans la même situation sportive que les trois noms évoqués ci-dessus. Et le Camerounais commencerait à y voir plus clair concernant son avenir qui s’écrirait loin du PSG et de l’autre côté des Alpes.

Choupo-Moting aurait la cote en Serie A !