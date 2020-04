Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce proche de Luka Jovic qui se prononce sur son avenir...

Publié le 19 avril 2020 à 0h30 par A.D.

Luka Jovic vit des mois plus que compliqués au Real Madrid. Selon son entraineur personnel, Bojan Custic, le buteur serbe veut toujours s'inscrire dans la durée à la Maison-Blanche.

Luka Jovic ne songe pas du tout à quitter le Real Madrid. Alors qu'il a fait le plus grand bonheur de l'Eintracht Francfort la saison dernière, le buteur serbe a été recruté par Zinedine Zidane l'été dernier. Toutefois, ses débuts dans le club merengue ne se sont pas du tout passés comme prévu. Alors qu'il est totalement passé à côté de sa première saison au Real Madrid, Luka Jovic pourrait déjà migrer vers d'autres horizons cet été. Lors d'un entretien accordé à AS , Bojan Custic s'est livré sur l'avenir de l'attaquant de 22 ans. Et à en croire son entraineur personnel, Luka Jovic n'aurait pas du tout l'intention de fuir le Real Madrid.

«Il m'a dit qu'il ne voulait réussir qu'au Real Madrid»