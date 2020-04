Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage lourd de sens dans ce dossier à 100M€

Publié le 18 avril 2020 à 21h45 par H.G. mis à jour le 18 avril 2020 à 21h46

Annoncé de longue date dans le viseur du PSG, Sergej Milinkovic-Savic pourrait ne pas débarquer dans la capitale française cet été du fait de la crise économique induite par le Covid-19.

Sergej Milinkovic-Savic est régulièrement annoncé sur les tablettes du PSG depuis plus d’un an. Cependant, le milieu serbe de 25 ans est finalement toujours resté à la Lazio, l’écurie italienne demandant une somme considérablement élevée pour laisser filer son joueur, à hauteur de plus de 100M€. Pour autant, cela ne découragerait pas le club de la capitale dans la mesure où Leonardo aurait dernièrement évalué la possibilité de le recruter lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Toutefois, aux yeux de Loïc Tanzi, Sergej Milinkovic-Savic n'a que très peu de chances de rallier le PSG l’été prochain. Invité dans le live Instagram de Walid Acherchour, le journaliste de RMC Sport a en effet expliqué qu'il considère que l’international serbe est trop cher et que sa venue est presque impossible à boucler pour Paris dans ce contexte d’incertitude économique résultant de la crise sanitaire du Covid-19.

« J’ai du mal à imaginer Paris mettre 100M€ sur un milieu de terrain cet été »