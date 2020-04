Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier XXL de Leonardo dicté... par Pogba ?

Publié le 18 avril 2020 à 15h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain est loin d’être seul sur les traces de Sergej Milinkovic-Savic, milieu serbe de la Lazio.

Par le passé, Leonardo a déjà tenté de recruter Sergej Milinkovic-Savic au Milan AC. Désormais au Paris Saint-Germain, il n’a pas abandonné tout espoir pour le milieu de terrain. RMC Sport a en effet annonce qu’une des priorités du directeur sportif du PSG est de renforcer le milieu de terrain cet été. Le Serbe serait une recrue de choix, mais il va falloir faire face à l’inflexibilité de la Lazio. Le club romain ne souhaite en effet pas se séparer de Milinkovic-Savic, à moins d’une offre très importante, dépassant les 100M€.

L'été de Milinkovic-Savic pourrait dépendre de Pogba