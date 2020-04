Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’option David De Gea toujours d’actualité pour Leonardo ?

Publié le 18 avril 2020 à 15h45 par La rédaction

À la recherche d’un gardien de but pour préparer l’après Keylor Navas, Leonardo pourrait recruter David De Gea au PSG. Cette fois pourrait donc enfin être la bonne avec le gardien de Manchester United.

De nombreux médias s’accordent à dire que Leonardo souhaiterait préparer l’après Keylor Navas en recrutant un grand gardien en devenir l’été prochain. Plusieurs noms ont été évoqués comme Gianluigi Donnarumma, André Onana ou encore Dean Henderson, jeune gardien de Manchester United. Actuellement prêté à Sheffield United, le jeune portier anglais a fait forte impression et les dirigeants mancuniens auraient décidé de le rapatrier dans quelques mois. Le directeur sportif du PSG pourrait toutefois se servir de ce choix pour exaucer son souhait...

De Gea vers Paris ?