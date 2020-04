Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan précis pour ce compatriote de Neymar ?

Publié le 18 avril 2020 à 12h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain sauraient désormais à quoi s’en tenir pour Douglas Costa, international brésilien de la Juventus.

Décidément, Leonardo est très attentif à la situation des joueurs de la Juventus. Après Paulo Dybala, Mattia De Sciglio ou encore Miralem Pjanic, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait coché le nom de Douglas Costa. Il fait dire que ce dernier ne semble plus être au centre du projet bianconero. Handicapé par les blessures, le coéquipier de Neymar serait en effet l’un des principaux candidats à un départ, au sein de la Juve.

La Juve souhaite utiliser Douglas Costa comme monnaie d’échange