Mercato - PSG : Leonardo prépare bien un très gros coup…

En changeant de stratégie sur Kurzawa et Thiago Silva, que Paris souhaite désormais prolonger, Leonardo change clairement son fusil d’épaule. Dans la perspective de garder l’argent du PSG pour signer un très gros coup cet été ?

Leonardo change de stratégie. Après avoir voulu se débarrasser de plusieurs joueurs en fin de contrat à l’issue de la saison (Edinson Cavani ou encore Thomas Meunier), le directeur sportif brésilien du PSG a décidé de changer de cap et de proposer de nouveaux contrats à deux défenseurs de son effectif : Layvin Kurzawa et Thiago Silva. Et si le PSG propose de nouveaux contrats à ces deux joueurs, c’est qu’il a une idée bien en tête…

Leonardo veut garder l’argent pour un gros coup

En effet, le PSG ne propose pas ces nouveaux contrats par hasard. Ces derniers, qui auraient pu partir libre, auraient dû être remplacés. Leonardo aurait donc dû dépenser de l’argent afin de leur trouver un remplaçant, laissant moins de place à d’éventuelles manœuvres de sa part sur le marché des transferts estival pour réaliser un gros coup. Avec la signature de ces nouveaux contrats, le PSG va pouvoir investir encore un peu plus dans certains dossiers chauds. Des renforts défensifs restent d’actualité, et le PSG pourrait tenter de faire venir Kalidou Koulibaly ou encore Samuel Umtiti. Des milieux de terrains pourraient venir également, et Miralem Pjanic et Sergej Milinkovic-Savic sont des pistes sérieuses pour le PSG. Enfin, pour l’attaque, Paulo Dybala est une des priorités de Leonardo.