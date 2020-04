Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le onze 100% français que pourrait offrir Leonardo au PSG !

Publié le 18 avril 2020 à 3h45 par La rédaction

Ces dernières semaines, Leonardo semble s'être positionné sur plusieurs joueurs français. Le directeur sportif du PSG souhaiterait même franciser l'effectif parisien. Mais à quoi pourrait ressembler un onze 100% français au PSG ?

Cet été, le Paris Saint-Germain aura pour ambition de densifier son effectif malgré la crise liée à la pandémie du Covid-19. Et dans cette optique, Leonardo pourrait bien se focaliser sur le recrutement de joueurs français. Il faut dire que depuis le rachat du PSG par QSI en 2011, le club de la capitale est souvent critiqué sur le fait de recruter essentiellement des joueurs étrangers et rarement en Ligue 1. Cet été, Leonardo veut donc inverser la tendance, et comme Le 10 Sport vous le révèle en exclusivité, Tiémoué Bakayoko est suivi. Toujours selon nos informations, c'est également le cas d'Houssem Aouar. Deux noms parmi tant d'autres qui laisse entrevoir la possibilité d'une équipe avec plus de joueurs français. De là à imaginer un onze de départ 100% français ? Le 10 Sport à imaginer ce à quoi pourrait ressembler cette équipe entre les joueurs annoncés dans le viseur du PSG, et ceux déjà présents au sein de l'effectif parisien.

Leonardo veut plus de français au PSG

Pour commencer, dans les buts, la seule option pour avoir un gardien tricolore serait de miser sur Alphonse Areola, qui reviendra de son prêt du Real Madrid cet été. Sur les cotés de la défense, Layvin Kurzawa pourrait être aligné à gauche compte tenu du fait que les discussions auraient repris pour une prolongation de contrat, tandis qu'à droite, Nordi Mukiele ferait partie des pistes de Leonardo. La charnière centrale serait composée de Dayot Upamecano, également ciblé par le PSG, et de Presnel Kimpembe. Abdou Diallo aurait également pu prétendre à une place. Dans le cœur du jeu, un trio très solide pourrait émerger composé de N'Golo Kanté, Tiémoué Bakayoko et Paul Pogba, tous trois dans le viseur du PSG. Houssem Aouar, dont le profil plait à Nasser Al-Khelaïfi, pourrait être le meneur de jeu de cette équipe afin d'épauler un duo composé de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann dont le nom est régulièrement cité en monnaie d'échange pour Neymar. Bien évidemment, le PSG n'alignera pas ce onze de départ la saison prochaine, mais le nombre de joueurs français annoncés dans le viseur du club parisien démontre la volonté de Leonardo de franciser l'effectif.