Mercato - PSG : Leonardo va réaliser un mercato made-in France !

Publié le 17 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que de nombreuses questions entourent le mercato estival, en coulisses, les premières tractations sont déjà lancées. Et du côté du PSG, Leonardo semble avoir les idées claires.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Leonardo s'est penché sur la situation de Tiémoué Bakayoko qui n'est plus dans les plans de Chelsea. Une piste qui s'inscrit dans une stratégie plus globale afin d'apporter une touche plus française à l'effectif parisien. D'ailleurs, nous vous révélions déjà que l'intérêt du PSG pour Houssem Aouar. Par conséquent, le club de la capitale semble bien se tourner vers un recrutement tricolore. Et la tendance se confirme sérieusement.

Le PSG s'intéresse à plusieurs joueurs français

En effet, selon les informations d'Abdellah Boulma, le PSG surveille de près les deux défenseurs français du RB Leipzig : Dayot Upamecano et Nordi Mukiele. Les deux jeunes tricolores sont très convoités sur le marché, mais le fait que Leonardo se positionne démontre bien la volonté du club de la capitale de franciser l'effectif, d'autant que jusque-là, Paul Pogba, N'Golo Kanté ou Tanguy Ndombele ont été associés au PSG.