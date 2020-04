Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive lancée pour le successeur de Thiago Silva ?

Publié le 16 avril 2020 à 23h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG pour la succession de Thiago Silva, Gabriel serait très proche de signer en faveur d’Everton. Les Toffees afficheraient leur confiance pour le défenseur du LOSC.

Le PSG préparerait l’après-Thiago Silva, le capitaine du club de la capitale disposant d’un contrat qui expirera à la fin de la saison. Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 15 avril, Leonardo a proposé une prolongation d’un an au clan Thiago Silva. Une offre insuffisante aux yeux du défenseur du PSG, souhaitant s’engager pour deux saisons, soit jusqu’en juin 2022. Les négociations ne seraient pas au point mort et devraient se poursuivre. Cependant, le directeur sportif du PSG travaillerait toujours sur la succession de Silva et a coché le nom de Gabriel, comme on vous le dévoilait le 15 février dernier. Le défenseur du LOSC serait cependant proche de signer en Premier League.

Gabriel plus du côté d’Everton que de Chelsea ?