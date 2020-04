Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les clubs anglais prêts à s’offrir Cavani ?

Publié le 16 avril 2020 à 23h15 par La rédaction

Le directeur sportif des Corinthians s’est exprimé sur le dossier Cavani, dont le contrat prend fin avec le PSG. Analyse.

Au micro de Fox Sports , le directeur du football des Corinthians Duilio Monteiro Alves a répété son intention de réaliser des gros coups sur le mercato et évoqué le dossier Cavani. « J'ai parlé l'autre jour dans une interview de Cavani, Neymar... Ils ont failli me tuer. Nous devons voir les choses en grand. Le rôle que je joue, la taille du club dans lequel je suis, avec une foule de près de 40 millions de personnes... Si cela n'avait pas été comme ça, si Andrés (Andrés Navarro Sanchez, président des Corinthians, NDLR) ne m'avait pas cru, Ronaldo, Roberto Carlos et Adriano n'auraient pas joué pour les Corinthians. Avec notre rôle, nous devons essayer de rendre cela possible. N'importe quel club au Brésil et dans le monde voudrait compter sur Cavani, mais les tarifs en vigueur sont absurdes, très élevés, plus grands que ce que Corinthians est prêt à dépenser ».

Probablement des contacts avec des clubs anglais…