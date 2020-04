Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut faire une croix sur N’Golo Kanté !

Publié le 16 avril 2020 à 18h45 par H.G.

Alors que le PSG a l’intention de se renforcer au milieu et a ciblé N’Golo Kanté dans cette perspective, le club de la capitale pourrait se heurter à la volonté de Chelsea dans ce dossier.

Le chantier de Leonardo pour renouveler le milieu de terrain du PSG ne semble pas terminé, et cela en dépit du fait qu’Ander Herrera, Pablo Sarabia et Idrissa Gueye aient été recrutés l’été dernier. Le directeur sportif du club de la capitale a en effet l’intention de renforcer de nouveau l’entrejeu parisien cet été et a pour cela coché le nom de N’Golo Kanté, comme Le 10 Sport vous l’a révélé le 7 février dernier. Annoncé suivi de longue date par le PSG, l’international français voit ainsi son cas être remis sur la table par les pensionnaires du Parc des Princes. Cependant, la volonté de Chelsea pourrait conduire le dossier vers l’échec à en croire les derniers échos en provenance d’Italie.

Chelsea ne souhaiterait pas se séparer de Kanté !