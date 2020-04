Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Christophe Galtier vient s’immiscer pour cette belle opportunité !

Publié le 16 avril 2020 à 17h30 par T.M. mis à jour le 16 avril 2020 à 19h09

Alors que l’OM a flairé un bon coup avec Adrien Thomasson, Christophe Galtier pourrait venir contrarier l’OM.

A un an de la fin de contrat à Strasbourg, Adrien Thomasson pourrait être l’une des bonnes affaires du mercato estival. En effet, le milieu de terrain voit son bail expirer en juin 2021. Une opportunité en or cochée par l’OM qui doit faire face à de gros problèmes financiers. Avec le possible départ de Florian Thauvin, Thomasson pourrait être un remplaçant idéal, lui qui affiche de belles statistiques en Ligue 1, avec notamment 8 buts cette saison. Toutefois, la tâche de l’OM ne sera pas si simple puisqu’il faudra se défaire d’une grosse concurrence.

Attention au LOSC !