Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Meunier aurait tranché pour son avenir !

Publié le 17 avril 2020 à 1h45 par Th.B.

Ayant des prétendants en Premier League, Thomas Meunier ferait de la Bundesliga sa destination privilégiée pour son avenir une fois qu’il aura quitté le PSG cet été.

En fin de contrat cet été, Thomas Meunier va faire ses adieux au Parc des princes quatre ans après son arrivée au PSG. Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 5 avril dernier, le Belge n’a encore rien signé avec le Borussia Dortmund, bien qu’il soit annoncé très proche de s’engager avec le club de la Ruhr. Hormis le BvB , Meunier aurait des touches en Premier League, mais son avenir semblerait déjà tout tracé.

Meunier ne jurerait que par la Bundesliga