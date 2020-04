Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle piste prestigieuse pour Meunier ?

Publié le 11 avril 2020 à 21h45 par Th.B.

José Mourinho ferait de Thomas Meunier sa priorité estivale pour renforcer le poste de latéral droit de Tottenham, mais le Special One verrait une vieille connaissance lui faire de l’ombre pour le latéral droit du PSG.

En fin de contrat au PSG, Thomas Meunier semblerait avoir l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. En effet des clubs tels que le Borussia Dortmund, l’Inter ou encore la Juventus s’intéresseraient à son profil. Tottenham aurait également des vues sur le latéral du PSG et préparerait même une offre alléchante pour parvenir à doubler la concurrence dans la course à la signature de Meunier. Néanmoins, Manchester United ne compterait pas laisser le champ libre à José Mourinho pour l’international belge.

Manchester United dans le coup pour Meunier