Mercato - PSG : Un nouveau plan d’attaque établi pour Tonali ?

Publié le 12 avril 2020 à 7h15 par A.D.

Sandro Tonali susciterait l'intérêt du PSG, de la Juventus, de l'Inter et du Milan AC. Pour rafler la mise, les Rossoneri auraient l'intention d'offrir un chèque compris entre 25 et 30M€ en plus d'Alessandro Plizzari et Matteo Gabbia.

Le Milan AC aurait mis en place une stratégie pour recruter Sandro Tonali. Très performant sous les couleurs de Brescia, le milieu de terrain de 19 ans aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas le seul à être tombé sous le charme de Sandro Tonali. Alors qu'il fait le plus grand bonheur des Rondinelle , l'international italien aurait également la cote en Serie A, où l'Inter, la Juventus et le Milan AC serait prêts à lui tendre les bras. D'ailleurs, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 31 décembre, Sandro Tonali privilégie un départ chez les Nerazzurri ou les Bianconer i. Malgré tout, les Rossoneri ne voudraient pas s'avouer vaincus pour le moment.

25-30M€ + deux pépites pour Sandro Tonali ?