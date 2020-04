Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un renfort inattendu pour Villas-Boas !

Publié le 12 avril 2020 à 5h30 par T.M.

Avec l’ombre de la Coupe d’Europe, l’OM aura besoin du plus de joueurs possible. André Villas-Boas a d’ailleurs vu un improbable renfort se dessiner...

L’été dernier, André Villas-Boas savait où il mettait les pieds en débarquant à l’OM. Le Portugais était fixé sur son effectif, qui serait limité à cause des finances réduites. Si l’entraîneur marseillais arrive à faire des miracles cette saison, cela pourrait être encore plus compliqué à l’avenir avec les nombreuses ventes qui se dessinent. Problème, l’OM pourrait jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Il faudra donc avoir le plus de force à disposition. Un casse-tête en prévision pour Villas-Boas qui peut tout de même compter sur... Grégory Sertic.

Sertic se tient à disposition