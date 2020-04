Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bloqué dans ce dossier à cause du coronavirus !

Publié le 11 avril 2020 à 23h45 par H.G.

Alors que Sandro Tonali est annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens et notamment celui du PSG, son agent Giuseppe Bozzo a expliqué qu’il était impossible d’envisager quoi que ce soit pour son client en raison de la crise sanitaire du Covid-19 qui paralyse tout.

A seulement 19 ans, Sandro Tonali pourrait être l’une des principales attractions de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Le milieu de Brescia est en effet annoncé sur les tablettes de nombreuses écuries, parmi lesquelles figureraient la Juventus, l’Inter, l’AC Milan, mais aussi le PSG. Leonardo serait séduit par le profil et les qualités de Sandro Tonali et aimerait arracher sa signature malgré la forte concurrence dans le dossier. Mais face à cette situation, l’agent du joueur, Giuseppe Bozzo, se refuse à tout commentaire pour l’avenir de son client. En effet, alors que le football européen est paralysé depuis bientôt un mois du fait de la pandémie de Covid-19, celui-ci estime qu’il est impossible de voir à long terme en envisageant des transferts de joueurs dès maintenant vu le contexte sanitaire.

« Nous ne pouvons rien faire en fait »