Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva aurait pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 16 avril 2020 à 22h45 par A.M.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Thiago Silva a les idées claires pour son avenir. Comme révélé par Le 10 Sport, Leonardo a transmis une offre de prolongation d'une saison au Brésilien. Et cela tombe bien, ce dernier souhaite absolument rester au PSG.

L'avenir de Thiago Silva est l'un des principaux dossier à gérer pour Leonardo. Arrivé durant l'été 2012, le Brésilien voit effectivement son contrat arriver à échéance à l'issue de la saison. Et alors que son départ semblait se dessiner, un rebondissement a eu lieu dans ce dossier. En effet, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a transmis une offre de prolongation au capitaine du PSG. Celle-ci porte sur un contrat d'un an alors qu' O Monstro en souhaitait initialement deux. Quoi qu'il en soit, les discussions ont bien été relancées dans ce dossier. Un soulagement pour Thiago Silva qui souhaite absolument rester au PSG.

Thiago Silva repousse toutes les offres pour rester au PSG