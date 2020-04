Foot - Mercato -PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une étonnante piste défensive !

Publié le 16 avril 2020 à 17h45 par A.M. mis à jour le 16 avril 2020 à 17h58

En quête de renforts défensifs afin de pallier les éventuels départs dans ce secteur de jeu, le PSG se pencherait sur la situation de Nordi Mukiele (22 ans), défenseur polyvalent qui évolue à Leipzig.

Cet été, le Paris Saint-Germain aura plus objectifs sur le marché des transferts, à commencer par compenser certains départs qui s'inscrivent dans une stratégie de renouvellement d'effectif. Ainsi, le secteur défensif devrait être particulièrement impacté par cette situation. Les contrats de Thiago Silva, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier arrivent effectivement à échéance à la fin de la saison tandis que Tanguy Kouassi n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Dans cette optique, plusieurs renforts sont attendus notamment dans l'axe et dans le couloir droit où Colin Dagba sera bien seul. Et alors que les noms d'Hamari Traoré (Rennes) et Adam Marusic (Lazio Rome) reviennent avec insistance, Leonardo aurait une autre idée derrière la tête.

Le PSG suit Nordi Mukiele

En effet, selon les informations d'Abdellah Boulma, le PSG se penche sur la situation de Nordi Mukiele (22 ans) qui présente l'avantage d'être très polyvalent. Capable de jouer aussi bien dans l'axe que dans le couloir droit de la défense, l'ancien Montpelliérain s'est imposé comme un titulaire régulier en Bundesliga au sein de l'arrière garde du RB Leipzig, club qu'il a rejoint en provenance du MHSC en 2018 contre un chèque de 16M€. International espoirs, Nordi Mukiele a été titularisé lors de sept des huit rencontres de Ligue des Champions du club allemand, preuve de son importance. Et sa polyvalence est un atout non négligeable puisque cette saison, il a évolué en tant que défenseur central, mais également latéral droit dans une défense à quatre et piston droit dans un schéma à cinq derrière. Nordi Mukiele évolue toutefois la plupart du temps dans le couloir, l'axe étant généralement occupé par Lukas Klostermann et Dayot Upamecano, autre piste du PSG. Et cela aurait permis au natif de Montreuil en région parisienne de taper dans l’œil de Leonardo.