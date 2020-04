Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’intox continue pour Messi

Publié le 17 avril 2020 à 1h30 par La rédaction

Quique Setien, l’entraîneur du Barça, s’est exprimé sur l’avenir de Lionel Messi. Décryptage.

Interviewé par TV3 , Quique Setién, le coach du FC Barcelone, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Lionel Messi, affichant une confiance absolue sur le dossier : « C’est vrai que l’idéal serait de travailler dans un environnement positif, mais je ne pense pas cela influe sur le fait qu’il parte ou non. Nous sommes sûrs que Messi va continuer et terminer sa carrière au Camp Nou ».

Les faits disent l’inverse…

Le FC Barcelone poursuit donc son intox au sujet de Lionel Messi, affichant publiquement une grande confiance sur l’issue du dossier Messi. Pourtant, les faits démontrent tout l’inverse. Dans quelques semaines, le mercato estival ouvrira ses portes alors que la star argentine n’a plus qu’un an de contrat et sa relation avec le président Bartomeu est tellement dégradée qu’on ne voit pas comment un accord pourrait être trouvé pour prolonger. Plusieurs grands clubs européens commencent d’ailleurs à se positionner, bien conscients de la fragilité du club catalan sur le cas Messi…