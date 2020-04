Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo totalement dépassé pour la succession de Thiago Silva...

Publié le 12 avril 2020 à 0h45 par Th.B.

Gabriel serait une piste activée par Leonardo pour combler le vide que laissera Thiago Silva au PSG cet été. Cependant, le défenseur du LOSC serait proche de s’engager avec Chelsea.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 15 février dernier, le PSG pense à Gabriel en marge du prochain mercato. En effet, à la fin de la saison, le contrat de Thiago Silva arrivera à expiration. Pour succéder au capitaine du PSG, Leonardo songe au défenseur du LOSC. Néanmoins, le PSG ne semble pas être l’unique courtisan du Brésilien. Arsenal, Everton et surtout Chelsea souhaiteraient s’attacher ses services. Et les Blues seraient bien partis pour parvenir à leurs fins.

Ça chauffe pour Gabriel à Chelsea !