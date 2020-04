Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça sent très bon pour Thiago Silva !

Publié le 18 avril 2020 à 14h45 par La rédaction

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a transmis une offre de prolongation à Thiago Silva. Et elle a toutes les chances d’aboutir.

Le PSG a changé de cap dans le dossier Thiago Silva. Alors qu’au départ, tout portait à croire que le PSG allait se séparer de Thiago Silva à l’issue de son contrat à la fin de la saison, Leonardo a changé de stratégie. Comme révélé par le10sport.com , le PSG a transmis un nouveau contrat à Thiago Silva. Et les négociations pourraient bien aboutir…

Un statut qu’il ne trouvera pas ailleurs

Ce n’était effectivement pas dans les intérêts du PSG de laisser partir son capitaine. Bien qu’âgé de 35 ans, ce dernier reste performant et a enchaîné les bons matchs depuis le début de l’année civile 2020. Également capitaine à Paris, Thiago Silva est un véritable leader de vestiaire et pourrait permettre de faire progresser les jeunes joueurs comme Loïc Mbe Soh ou encore Tanguy Kouassi, qui sont tous deux de gros espoirs du côté de Paris. De son côté, Thiago Silva n’avait aucun intérêt à partir. Il dispose d’un statut plus que privilégié à Paris, avec un excellent salaire. Une prolongation à Paris, pour ensuite pourquoi pas terminer sa carrière dans la capitale française, reste la meilleure option pour l’international brésilien. Les deux parties sont donc gagnantes dans ce dossier et il pourrait être bouclé très rapidement…