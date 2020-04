Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Alphonse Areola !

Publié le 18 avril 2020 à 23h15 par H.G.

Prêté cette saison au Real Madrid, Alphonse Areola devrait vraisemblablement revenir au PSG à l’issue de l’exercice en cours. Les Merengue auraient même d’ores et déjà trouvé leur nouveau portier pour seconder Thibaut Courtois la saison prochaine.

Le PSG a connu un véritable bouleversement dans les cages l’été passé. Gianluigi Buffon est retourné à la Juventus et Kevin Trapp a été vendu à l’Eintracht Francfort, tandis que Keylor Navas, Sergio Rico et Marcin Bulka sont arrivés dans la capitale française. De son côté, Alphonse Areola a été prêté le temps d’une saison au Real Madrid dans le cadre du deal pour la venue du portier costaricien à Paris afin d’assurer le rôle de doublure de Thibaut Courtois. Et si le gardien formé au PSG a donné satisfaction à Zinedine Zidane lorsque celui-ci a fait appel à lui, le Français de 27 ans ne devrait pas s’éterniser chez les Merengue à en croire les derniers échos parus dans la presse espagnole.

Lunin sera la doublure de Courtois au Real Madrid la saison prochaine