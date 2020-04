Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste de Zubizarreta qui est comparée à... Florian Thauvin !

Publié le 19 avril 2020 à 0h00 par T.M.

Avec le possible départ de Florian Thauvin, l’OM aurait coché le nom d’Anthony Musaba pour se renforcer offensivement. Les deux joueurs auraient d’ailleurs des qualités similaires.

Le manque d’argent à l’OM va avoir des conséquences sur les arrivées, mais aussi sur les départs. Pour renflouer les caisses, Andoni Zubizarreta devra vendre, et en priorité les joueurs à fortes valeur marchande. C’est le cas de Florian Thauvin, dont le contrat expire en 2021. Une prolongation étant compliquée, le Français pourrait être poussé vers la sortie. Un départ qu’il faudra alors pallier. Selon les dernières informations de Manu Lonjon, l’OM aurait une idée en tête, se penchant notamment sur Anthony Musaba. A 19 ans, l’ailier néerlandais évolue actuellement au NEC Nijmegen.

« Un jeune très intéressant »