Mercato - Real Madrid : Une star de Zidane bientôt poussée vers la sortie ?

Publié le 18 avril 2020 à 23h30 par H.G.

Alors que l’avenir de Marcelo au Real Madrid s’écrit en pointillés ces derniers temps, le club madrilène commencerait bel et bien à se poser des questions au sujet du latéral brésilien. Au point de se demander si son cycle dans la capitale espagnole n’est pas sur le point de se terminer.

Arrivé au Real Madrid en 2007, Marcelo s’est imposé comme l’un des cadres du club de la capitale espagnole au fil des saisons. Le Brésilien a été l’un des hommes forts de la période de succès européens connus par les Merengue en réalisant d’excellentes performances sur son côté gauche. Seulement voilà, depuis maintenant deux ans, Marcelo affiche sur le terrain un visage loin de celui qu’il a montré pendant des années. S’il est toujours capable de réaliser de grandes sorties, comme en atteste son match réalisé face au FC Barcelone le 1er mars dernier (victoire 2-0 des Madrilènes), le Brésilien de 31 ans connait une forte baisse de régime au global en faisant preuve de grandes lacunes dans le jeu et en perdant progressivement sa place cette saison au profit de Ferland Mendy. Sa continuité au Real Madrid est ainsi remise en question, et à en croire les derniers bruits venus de l’autre côté des Pyrénées, des doutes commenceraient à surgir en interne à son sujet.

La place de Marcelo au Real Madrid remise en question en interne ?