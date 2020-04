Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann aurait déjà pris sa décision pour son avenir !

Publié le 18 avril 2020 à 19h00 par Th.B.

Annoncé sur le départ ces derniers temps pour faire de la place à Neymar ou encore Lautaro Martinez, Antoine Griezmann n’aurait nullement l’intention de quitter le FC Barcelone, et ce pour plusieurs raisons.

De quoi sera fait l’avenir d’Antoine Griezmann ? SPORT révélait ces dernières semaines que son départ du FC Barcelone se préciserait. En effet, la direction du Barça prévoirait de le vendre pour renflouer ses caisses afin de mener à bien ses opérations estivales, dont celle de Neymar, ou même figurer directement dans la transaction pour convaincre le PSG de céder la star auriverde. Cependant, Griezmann qui est arrivé l’été dernier en Catalogne en provenance de l’Atletico Madrid ne prendrait pas un départ comme option et compterait bien passer l’été à Barcelone.

Griezmann sur le départ ? Pas vraiment