Mercato - Barcelone : Un plan machiavélique monté par le Barça pour Antoine Griezmann ?

Publié le 18 avril 2020 à 13h00 par T.M.

Pour sa première saison au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’a pas vraiment été à la hauteur des attentes. Et les Catalans chercheraient à tout faire pour se séparer du Français.

L’été dernier, le FC Barcelone a levé la clause libératoire d’Antoine Griezmann, fixée à 120M€. Tout le monde attendait alors avec impatience de voir l’association entre le Français et Lionel Messi. Problème, entre les deux stars, la relation est plutôt conflictuelle selon certains. Des tensions qui existeraient également entre le vestiaire et Griezmann. Le Français a ainsi du mal à trouver sa place et cela s’en ressent sur ses performances. L’ancien de l’Atlético n’a pas donné entière satisfaction au Barça. Et alors qu’un possible départ de Griezmann a été soumis, en coulisse, la direction serait en train de chercher une solution pour arriver à ses fins.

Lautaro Martinez pour piquer Griezmann ?