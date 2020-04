Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça garde un fol espoir avec Neymar !

Publié le 18 avril 2020 à 9h15 par T.M.

Ce samedi, Neymar fait encore la Une des journaux en Espagne. Et visiblement, à Barcelone, le projet XXL serait toujours d’actualité autour du joueur du PSG.

Ces dernières heures, le feuilleton Neymar a connu de gros rebondissements. Si le FC Barcelone avait l’intention de revenir à la charge pour la star du PSG, le coronavirus est passé par là. En effet, les caisses sont vides et cela sera compliqué de réaliser l’opération Neymar. D’ailleurs, en Catalogne, on a même assuré que le Barça aurait même décidé de se retirer de ce dossier face à ces complications. Néanmoins, de l’autre côté de Pyrénées, le feuilleton Neymar aliment toujours les rumeurs. Et ce samedi, c’est Sport qui en rajoute une couche...

Le Barça toujours sur Neymar... et Lautaro Martinez ?