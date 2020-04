Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ déjà programmé pour cette recrue estivale ?

Publié le 18 avril 2020 à 15h00 par A.D.

Arrivé de Valence l'été dernier, Neto serait déjà sur la sellette. Le FC Barcelone serait prêt à vendre son gardien numéro 2 en cas d'offre satisfaisante.

Le FC Barcelone serait prêt à se débarrasser de Neto. Lors du dernier mercato estival, Eric Abidal s'est attaché les services du gardien de 30 ans pour combler le départ de Jasper Cillessen vers Valence. Le secrétaire technique du Barça a laissé filer le portier néerlandais pour une somme avoisinant les 35M€ et a récupéré Neto en échange pour près de 26M€. Alors qu'il ne fait pas du tout d'ombre à Marc-André Ter Stegen, le Brésilien pourrait déjà prendre le large cet été.

Neto poussé vers la sortie cet été ?