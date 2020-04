Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG plutôt que le Real Madrid pour Pogba ?

Publié le 18 avril 2020 à 12h45 par La rédaction

Si le transfert de Paul Pogba est dans l’air du temps, il semble que son agent, Mino Raiola, ait plus de facilité à le boucler du côté du PSG que du Real Madrid.

C’est désormais une quasi-certitude : l’avenir de Paul Pogba semble s’écrire bien loin de Manchester United. Si l’international français dispose de plusieurs pistes, notamment celle qui le renvoie du côté de la Juventus, c’est bien celle du Real Madrid qui est la plus chaude pour le moment. Cependant, son agent pourrait tout faire capoter avec les Merengues, et une nouvelle destination se dessine pour Pogba…

Raiola a la côte à Paris

En effet, l’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, est en froid avec le Real Madrid, et plus particulièrement leur président, Florentino Pérez. Un transfert vers le Real pour Paul Pogba devient alors plus que compliqué à réaliser, et Mino Raiola pourrait décider de se tourner plutôt vers le PSG pour négocier un départ de Pogba. En effet, l’agent italo-néerlandais a la côte à Paris, et s’entend très bien avec les dirigeants. Il gère les intérêts de plusieurs joueurs et ex-joueurs du PSG (Alphonse Areola, Grégory Van Der Wiel, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Blaise Matuidi…). Les négociations avec le PSG seront plus faciles, et un accord sera plus facile à trouver du côté de Madrid plutôt qu’à Paris. Cependant, la piste de la Juventus n’est pas à oublier. Si Pogba a su revenir à Manchester United, il pourrait refaire la même chose à la Juventus…