Mercato - PSG : Quand Mbappé est incité à… rester au PSG !

Publié le 19 avril 2020 à 6h15 par Th.B.

Ancien latéral droit d’Arsenal et de l’Équipe de France, Bacary Sagna a pris position dans le dossier Kylian Mbappé. Selon lui, la star du PSG devrait rempiler pour une saison supplémentaire avant de penser au Real Madrid.

Kylian Mbappé serait toujours la priorité absolue du Real Madrid à moyen terme. Avec la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus, les clubs semblent être dans une situation financière plus délicate que d’habitude, les compétitions étant suspendues pour éviter la propagation de l’épidémie depuis la mi-mars. Cependant, le Real Madrid n’aurait pas pour autant clos le dossier Mbappé bien qu’il s’annonce compliqué à mener à bien pour le prochain mercato. Néanmoins, Kylian Mbappé devrait se montrer patient selon Bacary Sagna.

Mbappé devrait rester un an de plus au PSG selon Sagna