Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date du départ de Mbappé déjà connue ?

Publié le 17 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid voudrait absolument boucler le recrutement de Kylian Mbappé, l’attaquant français pourrait finalement quitter le PSG lors du mercato estival 2021.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid aurait des vues sur Kylian Mbappé et ferait de l’attaquant français du PSG l’une des ses grandes priorités depuis plusieurs années. L’international tricolore, au moment de quitter l’AS Monaco en 2017, avait finalement opté pour le PSG plutôt que pour le club merengue . Et alors que le Real Madrid serait toujours autant déterminé à attirer Mbappé, le PSG aurait du souci à se faire… pour l’année prochaine !

Mbappé vers le Real en 2021 ?

Comme l’a révélé AS jeudi, le Real Madrid serait pour l’instant contrarié dans ses projets de recruter Kylian Mbappé avec l’épidémie de Coronavirus. Du coup, selon le média espagnol, ce transfert pourrait finalement avoir lieu lors du mercato estival 2021, d’autant qu’il ne restera plus qu’une année de contrat à Mbappé au PSG. Et le Real Madrid sera donc en position de force…