Mercato - PSG : Zidane aurait tout programmé pour Mbappé !

Publié le 16 avril 2020 à 17h15 par J.-G.D.

Visiblement conscient de la difficulté de recruter Kylian Mbappé dès ce mercato estival, le Real Madrid souhaiterait lancer les grandes manœuvres pour la star du PSG à l’été 2021.

Le Real Madrid serait passé à deux doigts d’entériner la signature de Kylian Mbappé. Le PSG et les Madrilènes auraient en effet conclu un accord pour le transfert du buteur parisien, le tout contre un chèque de plus de 180M€. Florentino Pérez, président de la Casa Blanca , aurait proposé une plus-value aux Qataris, eux qui auraient donc ouvert la porte au départ de Mbappé dans la capitale espagnole. Tout serait finalement bloqué suite à l’épidémie de coronavirus. Le Tricolore devrait rester au PSG pendant encore une saison, mais pas question pour le Real Madrid d'abandonner cette piste.

Une tentative du Real Madrid en 2021 ?