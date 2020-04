Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rien n’est encore perdu pour le Barça avec Neymar, mais…

Publié le 19 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Priorité du FC Barcelone en marge du prochain mercato, Neymar pourrait s’engager avec le club culé si le Barça respectait une condition imposée par Leonardo, directeur sportif du PSG.

À l’instar de l’été dernier, le FC Barcelone semblerait déterminé à s’attacher les services de Neymar. Et cet été, le Barça pourrait bien disposer d’une occasion en or. En effet, il ne reste plus que deux saisons à Neymar sur son contrat au PSG et il est dans la capacité d’invoquer l’article 17 du règlement de la FIFA pour briser son engagement avec le club de la capitale, n’ayant pas signé de prolongation depuis son arrivée à l’été 2017. Cependant, le PSG ne prévoirait pas pour autant de céder Neymar au rabais, à condition que le Barça remplisse un critère crucial aux yeux de Leonardo.

Leonardo impose une condition au Barça pour la vente de Neymar !