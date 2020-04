Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar prêt à tout pour le Barça ? La réponse !

Publié le 18 avril 2020 à 10h15 par A.C.

Neymar, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, afficherait une préférence claire pour son avenir.

On est à nouveau en plein dedans. Moins d’un an après son terme, le feuilleton Neymar reprend de plus belle. La destination rêvée par la star du Paris Saint-Germain n’a pas changé, puisqu’il souhaite toujours retrouver le FC Barcelone. L’intérêt est réciproque, comme l’a clairement reconnu l’ancien vice-président du club. « Le Barça souhaite en effet faire revenir Neymar. Il faudra analyser si cette opération colle avec les finances du club » a déclaré Emil Rousaud, dans L’Équipe. « Tout dépendra de la bonne volonté de chacun, et notamment des exigences de Neymar ».

Quitter le Barça, le plus grand regret de Neymar